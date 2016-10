Pará terá atendimento especial para emissão de carteiras de trabalho

O Ministério do Trabalho, Ronaldo Nogueira, determinou que todos os postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine) recebam os pedidos de Carteira de Trabalho sem a necessidade de agendamento prévio. A determinação vale a partir desta quarta-feira (5) e se estende por todo o mês de outubro.

Para o Pará, estão sendo enviadas 15 mil carteiras manuais, que serão distribuídas para os postos de atendimento do estado até sexta-feira (7). Os trabalhadores que já estão com agendamento garantido serão atendidos com prioridade na data marcada.

O Ministério do Trabalho informou que o sistema de emissão de carteira digital está funcionando normalmente. No entanto, para garantir as emissões, o Ministério do Trabalho está disponibilizando também o processo de forma manual, em caso de falha ou intermitência do sistema.

Serviço

No estado, além da Superintendência Regional do Trabalho em Belém, as Gerências em Marabá, Santarém e Castanhal também emitem carteira de trabalho, com atendimento por ordem de chegada. O trabalhador também pode procurar a Agência em Ananindeua e a Secretaria de Justiça (SEJUDH) para tirar o documento.

G1 PA

