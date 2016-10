Pará terá ligações mais baratas a partir de domingo.

Segundo Anatel, essa mudança deverá proporcionar uma redução de cerca de 60% no custo da ligação

As ligações entre 587 municípios vizinhos deixarão de ser consideradas interurbanos e passarão a ter o custo de ligação local a partir de domingo, 30. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), essa mudança deverá proporcionar uma redução de cerca de 60% no custo da ligação.

A mudança vale para 281 municípios do Sul do Brasil; 199, no Nordeste; 69, no Sudeste; e 38, no Norte. A alteração faz parte do novo regulamento sobre áreas locais aprovado pela Anatel e publicado pela agência reguladora em maio deste ano. De acordo com a Anatel, a economia real com a alteração depende do plano contratado pelo cliente da empresa de telefonia, mas no plano básico o custo médio do minuto passará de R$ 0,20 para R$ 0,08.

No Pará, as as cidades beneficiadas com a medida são Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará (na área local da capital paraense) e Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém (na área local de Santarém).

Por ORM



