Pará terá seis atletas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, em São Paulo

Grupo é formado por Max Danrley, Saullo Costa, Lorran Lopes, Luanne Souza, Rejane Lobo e Érica Alcântara

Seis atletas paraenses vivem a expectativa de representar o Pará no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, o maior evento realizado pela Confederação Brasileira de Jiu jitsu Esportivo (CBJJE), que será realizado em São Paulo. A corrida por uma medalha começa nesta quinta-feira e segue até o próximo domingo, no Ginásio Mauro Pinheiro.

Max Danrley, Saullo Costa, Lorran Lopes, Luanne Souza, Rejane Lobo e Érica Alcântara irão à competição. Para Max Danrley, 21 anos, a ambição é a alma do lutador. ‘Vim para São Paulo há um mês para um período de treinamento, estou me dedicando muito e a expectativa para conseguir levar medalha ao Pará é grande’, afirmou. Max é faixa marrom, compete na categoria peso pena, até 70 quilos, e recentemente foi campeão da Copa Mercosul da modalidade.

Saullo Costa, 37 anos, nasceu e mora em Portel, no arquipélago do Marajó. Esta será a primeira vez que um portelense irá participar de um Mundial. O atleta, faixa roxa, que pratica o esporte há doze anos e luta na categoria máster 2, conta ainda que participar deste evento é importante para o desenvolvimento do esporte no Pará.

‘Sou campeão brasileiro 2016 e claro que quero ir bem no Mundial, mas também vou atrás de aprendizado. Quero aprender com os lutadores que estarão lá no evento e repassar isso para os atletas da minha cidade’, declarou Saullo.

O grupo viaja com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

