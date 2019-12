Pará teve 1.400 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual no 1º semestre de 2019, aponta MP

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para avaliar as ações realizadas, a cada dois anos, o MPPA realiza audiência pública, com participação da sociedade civil. Na audiência, também são definidas ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescente para 2020 e 2021.

Os números são do Ministério Público do Pará (MPPA), que informou que vai intensificar o debate nas escolas.

Vítimas carregam as marcas da violência. Atualmente, 1.600 processos tramitam na 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes. PA registra 1.400 casos de abuso sexual a crianças e adolescentes no 1º semestre de 2019

You May Also Like