Pará teve 2,6 mil acidentes de trânsito com postes

(Foto:Victor Furtado / Arquivo O Liberal) – Nestes primeiros dias 2020, já há registro de 70 abalroamentos, como são chamados esse tipo de dano

Em novembro do ano passado, um caminhão destruiu um poste na passagem Mirandinha, cruzamento com o canal São Joaquim. O motorista fugiu e o poste podia ter destruído algumas casas. (Victor Furtado / Arquivo O Liberal)

Em 2019, 2,6 mil postes foram destruídos, em acidentes de trânsito, em todo o Pará. Nos primeiros dias de 2020, já há 70 registros no estado. O levantamento é da Equatorial Energia Pará. Os abalroamentos, como são conhecidos esses acidentes, colocam em risco a vida de motoristas e passageiros. Danos são causados à rede elétrica e à população, porque muitas Vezes ocorrem interrupções do fornecimento de energia e que podem levar algum para serem solucionados.

Nos levantamentos da Equatorial Energia Pará, esses acidentes, geralmente, estão relacionados a excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool ou uso de telefone celular ao dirigir. Os prejuízos incluem a troca dos postes. E dependendo de onde ocorrem os abalroamentos, essa troca pode demorar e deixar comunidades inteiras sem energia.

Entre os 2,6 mil casos do ano passado, os municípios da Região Metropolitana de Belém e Santarém tiveram uma média de 200 ocorrências. Castanhal foi o segundo local com mais acidentes envolvendo postes, com aproximadamente 110 casos.

Cada caso desse custa, no mínimo, R$ 4 mil em materiais e serviço. Pelo artigo 927 do Código Civil, cita a Equatorial, quem, por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-lo. Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos aos clientes devem ser pagos pelo motorista que causou o abalroamento. Esses motoristas podem até ser acionados judicialmente.

“É importante que, nessa época de festas de ruas, em que as pessoas costumam ir de carro, a atenção seja redobrada e jamais dirigir sob efeito de álcool ao sair desses locais. Acidentes desse porte costumam deixar milhares de pessoas sem energia e colocam vidas em risco”, ressalta o gerente de Manutenção da Equatorial Energia Pará, Adailson Andrade.

Para evitar maiores transtornos, a Equatorial Energia Pará garante desenvolver ações educativas e constrói defensas no entorno dos postes, que têm como objetivo amortecer o impacto da colisão dos veículos em acidentes, ajudando a preservar a vida das pessoas que estão no veículo. E também a estrutura da rede elétrica.

Em casos de acidentes ou até mesmo de postes inclinados com risco de queda, informa a distribuidora, é importante reforçar que as pessoas não se aproximem de fios e cabos partidos ou caídos. Não se pode tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

Para as ocorrências dessa natureza, a Equatorial orienta que a população entre em contato imediatamente pela Central de Atendimento da companhia, pelo número 0800-091-0196, que fica disponível 24 horas por dia.

Por:Victor Furtado

