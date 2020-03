Pará vai ganhar Hospital da Mulher, com 120 leitos

(Foto:Reprodução) – Hospital vai funcionar na avenida Gentil Bittencourt, com acesso também pela travessa 14 de Abril

No dia seguinte à data dedicada às mulheres, o Governo do Estado começa a implantar o primeiro Hospital da Mulher do Pará, que funcionará na avenida Gentil Bittencourt, com acesso também pela travessa 14 de Abril, próximo ao Hospital Oncológico Infantil e ao Hospital Ophir Loyola. Nesta segunda-feira (9), às 16 horas, o governador do Estado, Helder Barbalho, assinará decreto, em cerimônia no Palácio do Governo, que autorizará a doação do prédio do Governo do Estado, onde funciona atualmente a sede do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), para a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Como informa o Governo Estadual, o Hospital da Mulher terá 120 leitos e atenderá cirurgia geral e oncológica, urologia, mastologia geral e oncológica, cirurgia de reconstrução mamária, após a retirada em consequência de câncer. No espaço terá ainda, equipe multidisciplinar de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e serviço social. A Unidade terá UTI, ressonância, raios-X, mamografia, tomografia e eletrocardiograma.

Segundo o Governo, os recursos financeiros para custear a obra e equipamentos já constam no orçamento de 2020 do Estado. A Sespa está elaborando, de forma integrada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o plano de necessidades e definindo todos os itens que constarão do projeto executivo para a licitação da obra.

Para implantação do primeiro Hospital da Mulher do Estado, equipes do setor de Engenharia da Sespa e Sedop já estiveram no local. Lá foi feito o levantamento das áreas já existentes e definidos 60 leitos nas instalações atuais e mais 60 leitos na área nova a ser construída. A Sedop está à frente da elaboração do projeto de engenharia para nortear a contratação do projeto executivo.

