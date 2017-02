Parados em Rodovia – Motoristas fazem fila para almoçar

Os motoristas reclamam o descaso do governo,estadual e federal, em outros casos o exercito já estaria no local ajudando, lamenta os motoristas.

Conforme infor mação, a comunidade comovida com a situação dos motoristas, muitos sem dinheiro, fizeram uma parceira e improvisaram almoço para servir aos motoristas que estão parados a dias devido interrupção da rodovia em trecho sem pavimentação por conta das chuvas. O local foi improvisado em um posto de combustível no distrito de Caracol.

You May Also Like