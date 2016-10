Paraense brilha no exterior lutando Muay Thai

O paraense Jos Rodrigues Mendonça, 28, saiu de Belém – e do Brasil – há sete anos em busca de um sonho. Faixa preta de karatê e praticante de várias outras artes marciais, se encontrou numa delas, o Muay Thai. Assim, rumou para a Tailândia, berço do esporte, para se aperfeiçoar e se apresentar ao lado dos maiores representantes da luta. E em meio a tantas feras, Jos conseguiu se destacar.

O engenheiro José Rodrigues, pai do atleta, relembra a trajetória de Jos com muito orgulho, quando ele iniciou a carreira ainda criança. “Ele começou a treinar karatê com 4 anos, com o professor Florentino Brito, e se tornou um faixa preta. Logo depois, Jos começou a treinar boxe com o professor Ulisses Pereira, aqui em Belém, daí fez taekwondo com o professor Lucivaldo, e finalmente se fixou no Muay Thai, com o professor Luciano”, relembrou o engenheiro.

Com vários títulos já conquistados, o atleta precisou interromper a carreira em 2015, quando se acidentou, e voltou a treinar em agosto deste ano, quando foi convidado a participar de um evento no Japão. “Hoje, meu filho conseguiu o maior número de vitórias de todos os tempos na Tailândia e é bastante conhecido por lá. No final do ano vem para Belém visitar a família”, finalizou.

O ESPORTE E O ATLETA

– O esporte é disputado por dois oponentes que se atacam com chutes, socos, joelhadas e cotoveladas. Estima-se que essa arte marcial tenha nascido de técnicas de ataque usadas pelos soldados do reino do Sião, atual Tailândia, em batalhas do século 14.

– Em 2012, Jos Mendonça manteve o seu cinturão de campeão mundial pela WPMF, em Ayutthaya, na Tailândia. Jos é campeão do Rajadamnern Stadium, o estádio mais antigo de Bangcoc e um dos mais respeitados ringues do planeta. Para quem não tem ideia do tamanho desse feito, lutadores como Ramon Dekkers, Danny Bill, Jean Charles Skarbowsky, nunca venceram um título dessa importância na Tailândia.

(K.L. Carvalho/Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...