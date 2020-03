Paraense com coronavírus foi contaminado no Carnaval do Rio

18/03/2020, 18:38 – Autor: DOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governador falou com o paciente por telefone, e o estado de saúde dele é considerado estável. Familiares e pessoas próximas do paciente estão sendo monitoradas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, comunicou que o primeiro caso confirmado de coronavírus no Estado foi importado do Rio de Janeiro: o paciente, de 37 anos, passou o carnaval na capital carioca e apresentou os sintomas logo após voltar a Belém. (Foto:Reprodução)

You May Also Like