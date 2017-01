Paraense comemora nota máxima na redação do Enem

Agora ele aguarda ansioso o listão da universidade. “Tenho que esperar o resultado, mas acredito que essa nota da redação poderá me ajudar para uma possível aprovação no curso de medicina”. Vamos todos torcer.

“Me preparei em rotinas de estudo, cursinhos e cursos de redação, mas acredito que o grande determinante foram as férias. Foi quando estudei em casa, focando nos meus pontos fracos, para melhorar no que podia”.

“Foi a segunda vez que fiz o Enem. Antes, tinha feito 880 pontos, e agora os 1000”, completou o estudante, que sonha em cursar medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele afirma que se dedicou muito ao longo do ano, inclusive durante o mês de julho, de férias escolares.

Esforço e dedicação são requisitos básicos para quem busca perseguir o sonho de cursar uma boa universidade e se formar em um curso do ensino superior. E disso o paraense Yuri Fadi Geha, de 19 anos, entende bem. Na busca pelo diploma, ele se dedicou ao máximo e conseguiu um trunfo que poderá ser determinante para entrar em uma faculdade: a nota máxima da redação do Enem.

