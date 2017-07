Paraense concorre ao Pipa 2017, uma das premiações de arte mais importante do País

O primeiro turno da votação online terminou nesse domingo (23) e o Paraense já está classificado para o segundo turno de votação que inicia no próximo domingo (30). Para votar no basta ir ate o site do prêmio. O artista mais votado nessa categoria até o dia 05 de Agosto, ganha também um prêmio em dinheiro.

Além desta categoria, em que o vencedor será escolhido por um Júri especializado, os artistas indicados participam também do Prêmio PIPA Online, categoria em que o internauta vota através do site em seu artista favorito.

