Paraense conquista bronze em competição de Jiu-Jitsu na Espanha

O atleta subiu no pódio do Master International IBJJF Jiu-Jitsu Championship.

O Pará subiu no pódio em Barcelona, na Espanha. O atleta Alexandre Castro conquistou a medalha de bronze no Master International IBJJF Jiu-Jitsu Championship, categoria super pesado, no último final de semana.

“Me preparei a vida inteira para esta oportunidade e felizmente consegui esse resultado importante para o nosso estado. Dediquei horas do meu dia e da minha profissão para honrar quem acreditou em mim, como meus amigos, minha família, a Seel e apoiadores”, comemorou Alexandre.

Aos 33 anos, Alexandre tem uma história vitoriosa na modalidade. O faixa preta é terceiro grau mestre, atual campeão mundial da CBLP (Confederação Brasileira de Lutas Profissionais na categoria absoluto, tricampeão Norte-Nordeste, primeiro do ranking estadual da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), entre outras conquistas.

Alexandre desembarcou em Belém nesta terça-feira (8) e agora vai se preparar para o World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship, de 22 a 25 de agosto, em Las Vegas, Nos Estados Unidos.

Fonte: Redação Portal ORM (Foto:Reprodução/Seel)

