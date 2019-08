Paraense conquista medalha nos Jogos Pan-Americanos

(Foto:Reprodução)- Para dois paraenses, os Jogos Pan-Americanos terminaram. Na noite desta segunda-feira (05), Rogerio Moraes conquistou a medalha de bronze com a seleção brasileira de handebol masculina. A partida contra o México terminou 32 a 20.

O Brasil sempre terminou no pódio no handebol em Pans, somando dois bronzes, quatro pratas e três ouros na história.

SALTOS ORNAMENTAIS

Ian Matos deixou o Pan neste domingo (04), na final de 3 metros. Sem ir ao pódio, o paraense fez uma avaliação emocionante sobre a disputa Jogos Pan-Americanos de Lima.

“7° Lugar ontem com mais de 400 pontos. Em 2011 no meu primeiro Pan eu não saltei o individual, estava bloqueado com dois saltos. Em 2015 estava muito bem fisicamente e tecnicamente, mas minha prova no individual foi de dar pena, errei do início ao fim e não passei pra final. Ontem foi a minha redenção, consegui colocar na hora da prova tudo o que vim treinando. Muito feliz”.

VÔLEI

A levantadora Juma inicia sua jornada nos Jogos Pan-Americanos nesta quarta-feira (07). Com a seleção brasileira feminina de vôlei, ela já enfrenta a seleção de Porto Rico, às 15h (horário de Brasília).

Na fase de classificação ainda tem na quinta-feira (08), Brasil x Argentina, às 15h (horário de Brasília) e no dia seguinte, na sexta-feira (09), Brasil x Estados Unidos, às 15h (horário de Brasília).

Atualizado em 05/08/2019, 23:17

