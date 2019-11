Paraense conquista o bicampeonato do mundial de futebol freestyle

O primeiro título de Ricardinho foi em 2017. Ano passado, ele ficou em segundo lugar.

Paraense Ricardinho foi bicampeão mundial no estilo livre (Foto:Samo Vidic/Red Bull Content Pool)

O paraense Ricardo Chahini, o Ricardinho, conquistou o bicampeonato mundial no futebol freestyle. A disputa foi realizada na noite de sexta-feira (15), em Miami, Flórida (EUA). O Red Bull Street Style 2019 é o principal torneio internacional de futebol estilo livre.

Contra competidores de mais de 40 países, Ricardinho driblou o nervosismo e seus principais adversários para subir ao lugar mais alto do pódio. Com manobras complexas e com grande nível de dificuldade, o atleta mostrou toda a sua intimidade com a bola e revelou seu principal truque para essa conquista.

“Sei que todos aqui, assim como eu, treinam o ano todo para batalhar em cima do palco, mas eu acredito que vence também quem se prepara mentalmente. Fico feliz de provar para mim mesmo, mais uma vez, que sou o melhor do mundo em alguma coisa, e felizmente é no freestyle. Estou pronto para o próximo ano, sei que posso e sempre vou poder, e que tudo depende da minha mente. Estou muito feliz!”, explicou Ricardinho.

Natural de Ananindeua (PA), o atleta de 21 anos passou por batalhas acirradas com os principais nomes do mundo, como o norueguês Erlend Fagerli, vencedor do RBSS 2018, que na ocasião derrotou Ricardinho, e o americano Patrick Shaw. Já a grande final foi disputada contra o colombiano Sebastián Ortiz, conhecido como Boyka. Em todos os duelos o brasileiro surpreendeu o público com acrobacias inéditas com a bola.

Na categoria feminina, a francesa Melody Donchet foi a campeã. Ela derrotou a polonesa Agnieska Mnich, campeã da competição em 2018.

Redação Integrada

16.11.19 11h41

