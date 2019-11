Paraense de 16 anos representa o estado no Miss Teen Brazil Universo

Atualmente, Monã Silva já ostenta o título de Miss Teen Pará Fashionista e Embaixadora do Beleza Fashion Brasil 2019

(Foto:Reprodução Internet)

A belenense Monã Vianna, de 16 anos, representa o Pará no Miss Teen Brasil Universo. O evento, que é uma realização do Beleza Fashion Brasil, ocorre até domingo (17), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A bela, que atualmente ostenta o título de Miss Teen Pará Fashionista e Embaixadora do Beleza Fashion Brasil 2019, ficou entre as 12 Miss Teen Mais Belas do Brasil, trazendo ao Pará o primeiro título na categoria.

Estudante do ensino médio, Monã se diz apaixonada por moda e pelo esporte de coração: o katarê. A jovem é atleta há seis anos e faz parte da seleção brasileira de karatê. Além disso, Monã é Tricampeã brasileira CKIB, Tricampeã Brasileira JKA, Bicampeã Norte e Nordeste, Bicampeã Paraense, Campeã Pan- Americana e foi 3° Lugar no Sul-americano no esporte.

Agora a jovem, que atualmente mora em Santarém, segue na preparação para o concurso Miss Teen Brasil Universo acompanhada dos pais, André Carlos Oliveira e Lorena Oliveira.

A programação nacional tem direção de Edenir Vaz, que foi diretora do concurso mato-grossense durante 10 anos e também atuou como responsável pela escolha e preparação das candidatas do tradicional concurso Miss Brasil Universo.

Por:Redação Integrada

14.11.19 20h25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...