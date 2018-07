Paraense de Castelo de Sonhos representará o Brasil no Miss World”s 2018 nos Estados Unidos da América

A Paraense da cidade de Castelo dos Sonhos, Isabella Cesconetto Bettier de 08 anos de idade, filha de Joao de Oliveira Bettier Junior e Elisangela Cesconetto Bettier irá representar o Brasil no concurso Miss Perfect World 2018 que será realizado entre os dias 30 de julho a 05 de agosto de 2018 na cidade de Orlando-Florida no The Florida Hotel & Conference Center

Miss World”s Perfect Pageant 2018 é um dos concursos mais avançados, progressivos, contemporâneos e emocionantes do mundo. Está na sua 11ª Edição.

Evento reúne a energia da modelagem da moda com o apelo clássico do espetáculo tradicional.

A representante do Brasil afirma que além dos títulos de Vice Mini Miss Brasil Universe 2017 e a atual Mini Miss Brasil Perfect World 2018 tem outras grandes responsabilidades que é fazer com que a beleza e a cultura do estado Pará e do Brasil sejam reconhecidas internacionalmente. É com este foco que Isabella Cesconetto Bettier vai participar do concurso nos EUA.

O concurso Miss Perfect World 2018 tem como objetivo motivar as jovens de diferentes países para dar o seu melhor e realizar seus objetivos pessoais e profissionais. A candidata mais bonita, dinâmica, inteligente e talentosa do planeta vai ficar com a coroa e a faixa nos EUA.

O Beleza Fashion Brasil, idealizado e coordenado por Edenir Vaz, seleciona e prepara modelos e misses brasileiras para os concursos de beleza internacionais como representante exclusivo no Brasil de 22 franquias internacionais, é um espetáculo de completa clareza, socialmente responsável e acima de tudo justo. Como tal, consolidado, esta marcando propositalmente o mundo, como um acontecimento não apenas de escolha beleza, mas também de arte, cultura, bem-estar e responsabilidade social, respeita o estilo tradicional dos concursos de beleza, mas em um novo estilo fashion vem levantar futuras modelos, com uma nova característica.

ORLANDO EUA

Quando as pessoas pensam em o que fazer em Orlando, o que vem primeiro à cabeça são os parques temáticos em Orlando. Além dos parques da Disney, existem vários outros parques em Orlando. São cerca de 30 parques de diversões espalhados pela cidade e seus arredores, recebendo anualmente quase 50 milhões de turistas que vão para lá para aproveitar os melhores parques do mundo. Os dois mais procurados, juntos com os da Disney, são o Universal Studios e o Islands of Adventure, que são os dois parques da Universal.

É lá que estão as novas áreas do Harry Potter, os brinquedos dos Simpsons, Transformers, Minions, a montanha russa do Hulk, o simulador do Homem Aranha e outros brinquedos incríveis. São dois parques que não pode ficar de fora da sua lista de o que fazer na Disney.

BELEZA FASHION BRASIL 2018 – VICE MINI MISS BRASIL 2018

Nome: Isabella Cesconetto Bettier

Idade: 08 anos

Naturalidade: Castelo de Sonhos-PA – Brasil

Signo: Aries

Nome dos pais: Mãe: Elisangela Mende Cesconetto Bettier e Joao de Oliveira Bettier Junior

Idioma: Português

Músicas preferidas: Trem Bala

Qual seu ídolo da TV? Lucas Andrei

Qual Mini Miss do BFB 2017 você achou a mais linda? Isabela Borges (GO)

Quem te incentivou a entrar num concurso de beleza? Sempre gostei deste mundo, mas em São Paulo minha mãe foi em alguns desfiles de moda infantil e eu adorei, foi onde pedi a minha mãe que queria entrar e participar de desfiles de Miss e ela aceitou.

Você é uma menina vaidosa? Me considero uma menina vaidosa sim, gosto de estar bem arrumada e com roupas da tendência da moda.

Qual seu sentimento em relação ao concurso de beleza? Tenho um sentimento de gratidão, pois neste concurso pude vivenciar momentos maravilhosos que toda menina sonha em viver e o BFB abriu muitas outras portas para mim.

O que é preciso para conquistar você? Para me conquistas é preciso ser uma pessoa amiga, não se importar pelo que eu tenho e sim pelo o que eu sou.

Uma qualidade sua! Sempre gosto de estar juntos de amigos e das pessoas que eu amo.

Um defeito? Sempre fazer tudo no agora, agir sempre por impulso.

Um vício? Expressar meus sentimentos através de desenho, pois adoro desenhar.

Um sonho que gostaria de realizar? Meu maior sonho neste momento que estou vivenciando em minha vida e representar grandemente o Brasil e meu estado do Para em Orlando-EUA, e se Deus quiser trazendo o título de Mini Miss World Perfect 2018, está sendo uma honra representar o Brasil neste concurso internacional.

Se Pudesse ser uma princesa qual seria? A princesa Diana, uma princesa de forca, muita coragem e determinação.

Qual filme da Disney q você mais gosta? “Enrolados outra vez”.

Uma mensagem!!!!!! Quero agradecer primeiramente a Deus, minha família que sempre está ao meu lado e não mediram esforços para me ajudarem a chegar até aqui. Agradecer também ao prefeito Domingos Juvenil, ao vice prefeito Josivan e ao vereador Rone Heck, aos comerciantes e moradores de Castelo de Sonhos-PA que não mediram esforços para viabilizar recursos para que pudéssemos realizar este sonho de participar de um concurso internacional. Muito obrigado a todos vocês, principalmente ao Beleza Fashion Brasil, detentor da franquia internacional nos EUA, através de sua diretora nacional, Edenir Vaz que abriu as portas para que este sonho seja realizado. (Isabella Cesconeto Bettier)!!!!

O Beleza Fashion Brasil é um concurso de beleza realizado anualmente no Brasil em cinco categorias, este ano de 2018 será entre os dias 11 a 15 de outubro na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, que visa eleger, entre as representantes de cada estado uma que represente a beleza da mulher brasileira e que possa disputar o título de mulher mais bela do mundo, concorrendo com representantes de diversos países.

Informações: estrelandoms@gmail.com

WhatsApp 067 9 99917065

Fonte: JC/Beleza Fashion Brasil,in Jornal Folha do Progresso



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...