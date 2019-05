Paraense de coração, Formiga é convocada para a sétima Copa do Mundo de Futebol Feminino

Formiga participou dos treinamentos para a Copa do Mundo (Foto:Lucas Figueiredo/CBF)

Nascida em Salvador (BA), a meia é dona absoluta da camisa 8 se considera paraense

Aos 41 anos e com vitalidade de sobra, a meia radicada no Pará, Formiga, foi convocada para disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. Esta será a sétima vez que a atleta vestirá a camisa 8 da Seleção Brasileira no principal torneio do mundo da modalidade.

A convocação foi anunciada pelo técnico Vadão na manhã desta quinta-feira (16). Veja abaixo como a CBF divulgou a lista!

Atleta do Paris Saint-Germain, mesmo clube do craque Neymar, Formiga tem um dos maiores currículos do futebol feminino brasileiro. Detentora de três ouros em Jogos Pan-Americanos (Santo Domingo 2003, Rio 2007 e Toronto 2015), ela também tem prata na mesma competição em 2011, em Guadalajara, e mais pratas nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e de Atenas 2004 e na Copa do Mundo da China em 2007.

Neste ano, a Copa do Mundo da França reunirá 24 seleções, que serão distribuídas em seis grupos. O Brasil está no grupo C acompanhado de Itália, Austrália e Jamaica. A estreia brasileira está marcada para o dia 9 de junho, em um domingo, às 10h30, contra Jamaica em Grenoble.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...