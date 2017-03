Paraense de Novo Progressense Rangel de Sá vence luta do Shooto Brasil 70

O Combate transmitiu as lutas ao vivo do Shooto Brasil 70 neste domingo (26) com exclusividade, a partir das 20h (horário de Brasília).

Rangel de Sá é Paraense Natural da cidade de Itaituba, atualmente morador de Novo Progresso , lutou em um evento de nível nacional, o “SHOOTÓ Brasil 70” e venceu por finalização, orgulhando a todos de nossa cidade.

Se deu bem o Progressense na 4ª edição do TUF Brasil, e venceu, o lutador ”RANGEL DE SÁ” ,em 1mn e 40segundos do primeiro round, na luta principal do Shooto Brasil 70. O evento ocorreu neste domingo (26), no Rio de Janeiro.

O combate iniciou com bastante estudo e muita movimentação dos lutadores, mas na primeira oportunidade de levar a luta ao solo, o progressense encaixou uma guilhotina e não deu chances a Jobson Nogueira. A vitória foi assistida em telão na orla do lago da cidade pelos torcedores aflitos, mas confiantes na vitória.

“Treinei muito para essa luta. Estava muito focado nessa volta e a encarei como uma disputa de cinturão. Eu cheguei no UFC lutando, agradeço a todos os meu patrocinadores e amigos ”, disse.

A luta foi realizada neste domingo dia 26 de março de 2017, às 20h (horário de Brasília) no Clube Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)

Card de lutas

Até 57kg: Dileno Lopes (Nova União) x Eliel Topete Dourado (BPT)

Até 70kg: Guilherme Doin (Nova União) x Thiago Manchinha (Baixinho Team)

Até 68kg*: Rafael Bernardo (Nova União) x Roger Berger (DTM / Mezenga Team)

Até 57kg: Maycon Boca (Nova União) x Ralph Leandro (Ari Fight)

Até 52kg: Joicemara da Silva (JMT / Manaus Fight) x Elaine Leal (Eudes Team / GFT)

Até 57kg: Matheus Malta (Diogo Tavares Team) x Jean Torres (Belfort Gym)

Até 68kg*: Rangel de Sá (Team Lumpinne Thai / Nova União) x Jobson Nogueira (Nova União GS Team)

Até 63kg*: Carlos Augusto (Corinthians MMA) x Hudson Sombra (Nova União)

Card amador

Até 61kg: Valter Agripino (Relma Combat) x Antonio Marcos (Will Ribeiro Nova União)

Até 61kg: Luanderson Silva (BPT Pernambuco) x Cleiver Fernandes (Nova União)

*Peso combinado

Da Redação Jornal Folha do Progresso

