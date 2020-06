Paraense de quatro anos supera covid-19 após passar 22 dias na UTI

A criança é do município de Itupiranga, mas teve de enfrentar 22 dias em um leito de UTI no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, após contrair o novo coronavírus. |Foto: Reprodução

Agatha Ester de apenas quatro anos de idade passou por momentos difíceis nos últimos dias. Mesmo tão pequena, a menina conseguiu resistir e vencer a covid-19. A criança é do município de Itupiranga, mas teve de enfrentar 22 dias em um leito de UTI no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, após contrair o novo coronavírus.

A menina deu entrada no hospital com problemas respiratórios e em estado grave, teve que ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Agatha foi a primeira criança internada no hospital com a doença e chegou a precisar de cateter nasal para melhorar a respiração.

Ela recebeu alta médica na quarta-feira (3), e a equipe assistencial que acompanhou o caso da menina, celebrou o momento com muitos aplausos em sua saída do hospital.

Agatha foi recebida pela mãe, Maria Conceição, que não conseguiu conter as lágrimas.

“É muita emoção estar com a minha filha novamente, todo esse esforço valeu a pena. Gostaria de agradecer todo empenho e dedicação dos profissionais do Regional por terem salvado a minha filha”, disse.

Para Valdemir Girato, diretor hospitalar do Regional do Sudeste do Pará, unidade do Governo do Estado, gerenciado pela Pró-Saúde, uma alta médica é sempre um motivo de muita alegria. E quando se trata de uma criança, a emoção é em dose dupla.

“Estamos muito felizes com a alta da Agatha, foi uma verdadeira heroína é uma criança muito especial. Para atender mais crianças com a Covid-19, ampliamos a nossa capacidade para quatro leitos de UTI pediátrica exclusivas para a doença, contribuindo assim para que mais heróis e heroínas possam vencer a pandemia”, ressaltou.

Leitos para pacientes com Covid-19

O HRSP presta atendimento totalmente gratuito e é referência no tratamento de casos da Covid-19 na região Sudeste do Pará. A unidade possuí 115 leitos, dos quais 32 são exclusivos para atendimento aos casos da doença.

Com informações Ascom HRSP

