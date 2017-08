Paraense é a primeira travesti a ser eleita presidenta da ABGLT

Pela primeira vez, em 22 anos, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais elegeu uma presidenta travesti.

Quem assume o cargo é a paraense Symmy Larrat, 38 anos. Ela tem um histórico na militância LGBT e atualmente é secretária da Secretaria Setorial Nacional LGBT do PT.

“Pela primeira vez uma mulher, uma travesti, ocupa esse espaço que foi ocupado anteriormente pelos companheiros homens. Com essa eleição, a ABGLT compactua com um novo processo. Que não compactuaremos com nenhum tipo de opressão, com o machismo, que lutaremos contra a transfobia e todas as formas de violência contra orientação sexual e identidade de gênero”, declarou ela em um vídeo divulgado no canal da ABLGT.

Larrat também foi a primeira travesti a ocupar a função de coordenadora-geral de Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Ela entregou o cargo após a saída da presidente.

Fonte: DOL.

