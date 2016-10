Paraense é acusado de esquartejamento na Espanha

Marcos Nogueira, a esposa e os dois filhos foram mortos na Espanha no dia 18 de setembro e segundo o jornal espanhol El País, o principal suspeito de executar a ação é o paraense François Patrick Gouveia, 19 anos, sobrinho de Marcos.

O jovem possui um caráter “violento” e “emocionalmente instável”, e convivia com a família segundo informou fontes próximas da investigação, e foi noticiado pela Agência espanhola Efe.

De acordo com as fontes, desde o início, o sobrinho, que está foragido, era o principal suspeito para os investigadores da Guarda Civil Espanhola que trabalham no caso.

Os corpos foram descobertos no dia 19 de setembro, e no dia seguinte, o suspeito antecipou sua passagem de volta para o Brasil, que estava marcada para novembro. No dia 22 de setembro, a Justiça espanhola expediu um auto de prisão e uma ordem de detenção europeia e internacional contra ele. O ministro de Interior da Espanha, Jorge Fernández Díaz, deu por “esclarecido” o quádruplo assassinato e descartou a possibilidade de que os crimes tenham relação com o tráfico de drogas ou o crime organizado.

O suposto assassino conviveu durante algum tempo em Madri com a família, que tinha se mudado para o povoado de Pioz, no município de Guadalajara, no centro do país, justamente por não conseguir mais lidar com a personalidade violenta do sobrinho. A ideia do rapaz, que tem um histórico de violência no Brasil e agiu por motivações pessoais, era transferir os corpos para algum lugar e sugerir um desaparecimento, plano que por motivos ainda não esclarecidos ele não conseguiu realizar.

A família, que é de João Pessoa (PB) foi morta durante a noite. Depois do crime, o suspeito esquartejou os corpos do casal e os colocou em sacolas, encontradas dias depois por vizinhos, que alertaram a Polícia sobre o odor na vizinhança. Segundo a perícia, o suposto autor teve bastante cuidado para limpar a residência e não deixar rastros.

O juiz encarregado do caso já informou que o casal foi identificado através de impressões digitais como Marcos Nogueira e Janaína Santos Américo, ambos de 39 anos.

A família estava na Espanha há alguns anos e se mudou para o país depois que o marido, que trabalhava como gerente de um restaurante, recebeu uma boa proposta de emprego. Os quatro corpos ficam sob custódia judicial até a autópsia e a investigação serem concluídas.

Identidade do suspeito

François Patrick possui um histórico bem conturbado, pois quando ele tinha 16 anos foi apreendido, em 2013, após esfaquear um professor em sala de aula no Pará. Em seguida, ele se mudou para a Espanha para tentar a vida como jogador de futebol.

Ele chegou a cumprir 45 dias de medida socioeducativa ao chegar na Espanha. Em março deste ano ele se mudou para a Europa, indo morar com a família do tio na cidade de Torrejón, onde ficou por quatro meses.

De acordo com a imprensa espanhola, Patrick deixou a Espanha com destino ao Brasil no dia 22 de agosto. “Ele não veio foragido, ele veio normalmente, temendo até pela sua integridade física, pela sua vida”, disse o advogado Eduardo de Araújo Cavalcanti, que está representando a família de Marcos Nogueira.

A Superintendência da Polícia Federal na Paraíba confirmou que Patrick está no Brasil e que prestou depoimento de forma espontânea na sexta-feira (30). Mesmo não sendo investigado no Brasil, ele decidiu ceder amostras de sangue para comparar com o suposto material genético encontrado no local da chacina da família.

(Com informações do Globo e Yahoo)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

