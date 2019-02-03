Paraense é identificada entre mortos em Brumadinho
A identidade de Andrea Ferreira Lima foi confirmada pelo IML de Minas Gerais
Andrea deixa dois filhos. Ela trabalhava em Brumadinho há 12. Era terceirizada da Vale. (Reprodução / Facebook)
O corpo da advogada paraense Andrea Ferreira Lima, de 40 anos, foi formalmente identificado pelo Instituto Médico Legal (IML). Ela foi uma das 121 pessoas mortas após o rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho (MG). Há 12 anos trabalhava para a mineradora, como terceirizada.
Andrea constava na lista de pessoas desaparecidas ou sem contato, que a Vale atualiza constantemente, junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nascida em Marabá, a advogada deixa dois filhos: Davi (seis anos) e Guilherme (24 anos). Nas redes sociais digitais, familiares e amigos lamentam a confirmação da morte.
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Por enquanto, Lenilda Cavalcante Andrade, outra paraense funcionária da Vale, em Brumadinho, permanece desaparecida. Ela era técnica em planejamento da empresa. Trabalhava lá há três anos e também deixa um filho, de 19 anos. O nome dela segue na lista de pessoas desaparecidas ou sem contato. A família está em Minas Gerais acompanhando as buscas.
A lista é de pessoas que até o momento não fizeram contato. A empresa informou que a lista está sendo atualizada constantemente, num prazo máximo de seis horas, conforme as pessoas são localizadas. Os nomes podem ser conferidos aqui.
Quem estiver na relação de nomes e já tiver sido encontrado, precisa entrar em contato com a ouvidoria para fazer a comunicação. O telefone é 0800 821 5000. A Defesa Civil também atualiza uma lista própria e pode ser acessada aqui. Essa é a atualização deste sábado (2).
PESSOAS QUE SEGUEM SEM CONTATO
ATUALIZADA PELA VALE, ÀS 11H30 DESTE SÁBADO (2)
ADAIL DOS SANTOS JUNIOR
ADAIR CUSTODIO RODRIGUES
ADEMARIO BISPO
ADILSON SATURNINO DE SOUZA
ADNILSON DA SILVA DO NASCIMENTO
ADRIANO AGUIAR LAMOUNIER
ADRIANO GONCALVES DOS ANJOS
ADRIANO JUNIO BRAGA
ALESSANDRO DA SILVA LISBOA
ALEX MARIO MORAES BISPO
ALEXIS ADRIANO DA SILVA
ALEXIS CESAR JESUS COSTA
ALISSON MARTINS DE SOUZA
ALISSON PESSOA DAMASCENO
ALOÍSIO SILVA ALBUQUERQUE
AMANDA DE ARAUJO SILVA
AMARINA DE LOURDES FERREIRA
AMAURI GERALDO DA COSTA
ANA LUIZA VELOSO COSTA
ANA MACHADO
ANGELITA CRISTIANE FREITAS DE ASSIS
ANIZIO COELHO DOS SANTOS
ANTONIO FERNANDES RIBAS
ARMANDO DA SILVA RAGGI GROSSI
AROLDO FERREIRA DE OLIVEIRA
BRUNA LELIS DE CAMPOS
BRUNO EDUARDO GOMES
BRUNO ROCHA RODRIGUES
CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA
CAMILO DE LELIS DO AMARAL
CARLA BORGES PEREIRA
CARLOS ALBERTO DE FARIA
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CARLOS HENRIQUE DE FARIA
CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA
CARLOS ROBERTO PEREIRA
CASSIA APARECIDA
CASSIA REGINA DA SILVA
CASSIA REGINA SANTOS SOUZA
CASSIO CRUZ SILVA PEREIRA
CESAR AUGUSTO
CLAUDIO LEANDRO RODRIGUES MARTINS
CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS
CLEIDSON APARECIDO MOREIRA
CLEITON LUIZ MOREIRA SILVA
CONCEIÇÃO RODRIGUES MENDES
CRISTIANE ANTUNES CAMPOS
CRISTIANO BRAZ DIAS
CRISTIANO JORGE DIAS
CRISTIANO SERAFIM FERREIRA
DAIANA CAROLINE SILVA SANTOS
DANIEL GUIMARAES ALMEIDA ABDALLA
DAVYSON CHRISTIAN NEVES
DENILSON RODRIGUES
DENNIS AUGUSTO DA SILVA
DIOMAR CUSTODIA DOS SANTOS SILVA
DIONE MOREIRA DE SOUZA
DIRCE DIAS BARBOSA
EDENI DO NASCIMENTO
EDIMAR DA CONCEICAO DE MELO SALES
EDIONIO JOSE DOS REIS
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
EGILSON PEREIRA DE ALMEIDA
ELIANE DE OLIVEIRA MELO
ELIANE TORRES DE ALMEIDA
ELIS MARINA COSTA
ELIS MOREIRA
ELIVELTOM MENDES SANTOS
ELIZABETE DE OLIVEIRA ESPINDOLA REIS
ELIZEU CARANJO DE FREITAS
EMAEL GOMES DE REZENDE
EMERSON JOSE DA SILVA AUGUSTO
EMERSON PAVARINA
ERIDIO DIAS
EUDES JOSE DE SOUZA CARDOSO
EVA MARIA DE MATOS
EVANDRO LUIZ DOS SANTOS
EVERTON GUILHERME FERREIRA GOMES
EVERTON LOPES FERREIRA
FABRICIO LUCIO FARIA
FAULLER DOUGLAS DA SILVA MIRANDA
FELIPE JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
FERNANDA CRISTHIANE DA SILVA
FERNANDA DAMIAN DE ALMEIDA
FLAVIANO ZEALLO
FRANCIS DA SILVA MARQUES
FRANCIS ERICK SOARES SILVA
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
GEORGE CONCEICAO DE OLIVEIRA
GERALDO ANTONIO MOREIRA
GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA NUNES
GERALDO DE MEDEIRO FILHO
GILMAR JOSE DA SILVA (PRESERVES PENHA LTDA)
GIOVANI PAULO DA COSTA
GISELE MOREIRA DA CUNHA
GUSTAVO ANDRIE XAVIER
HEITOR PRATES
HELBERT VILHENA SANTOS
HERMINIO RIBEIRO LIMA FILHO
HERNANE JUNIOR MORAIS ELIAS
HUGO MAXS BARBOSA
ICARO DOUGLAS ALVES
IZABELA BARROSO CÂMARA PINTO
JHOBERT DONADONNE GONCALVES MENDES
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
JOAO MARCOS ALVES
JOAO MARCOS FERREIRA DA SILVA
JOAO MARQUES PEREIRA DA SILVA
JOAO PAULO ALTINO
JOAO PAULO FERREIRA DE AMORIM VALADAO
JOAO PAULO MATAR
JOAO PAULO PIZZANI VALADARES MATTAR
JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA
JOAQUIM ANTONIO DE FIGUEIREDO
JOICIANE DE FATIMA DOS SANTOS
JOSE CARLOS DOMENEGUETE
JOSE DOS SANTOS
JOSE EDUARDO SOARES
JOSILENE SANTOS
JOSUE DE OLIVEIRA FERREIRA
JOSUE OLIVEIRA DA SILVA
JULIANA CREIZIMAR DE RESENDE SILVA
JULIANA ESTEVES DA CRUZ AGUIAR
JULIO CESAR TEIXEIRA SANTIAGO
JUSSARA FERREIRA DOS PASSOS SILVA
KATIA APARECIDA DA SILVA
KATIA GISELE MENDES
LAYS GABRIELE SOUZA SOARES
LEANDRO ANTONIO SILVA
LEANDRO BARBOSA DA SILVA
LEANDRO RODRIGUES DA CONCEICAO
LECILDA DE OLIVEIRA
LENILDA CAVALCANTE ANDRADE
LENILDA MARTINS CARDOSO DINIZ
LEONARDO DA SILVA GODOY
LEONARDO PIRES DE SOUZA
LETICIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA
LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS
LEVI GONCALVES DA SILVA
LOURIVAL DIAS DA ROCHA
LUCIA MIRANDA
LUCIANA APARECIDA ALVES
LUCIANA FERREIRA ALVES
LUCIANO DE ALMEIDA ROCHA
LUIS FELIPE ALVES
LUIS PAULO CAETANO
LUIZ AUGUSTO BOM DA SILVA
LUIZ CARLOS SILVA REIS
MANOEL MESSIAS SOUSA ARAUJO
MARCIEL DE OLIVEIRA ARANTES
MARCILEIA DA SILVA PRADO
MARCIO DE FREITAS GRILO
MARCIO FLAVIO DA SILVA
MARCO AURELIO SANTOS BARCELOS
MARIA DE LOURDES BUENO
MARINA DE LOURDES
MARTINHO RIBAS
MAX ELIAS DE MEDEIROS
MILTON XISTO DE JESUS
MIRACEIBEL ROSA
MIRAELE BIL ROSA
MIRAMAR ANTONIO SOBRINHO
MIRDEI BIL ROSA
NATALIA DE OLIVEIRA COUTO
NATHALIA DE OLIVEIRA PORTO ARAUJO
NILSON DILERMANDO PINTO
NOEL BORGES DE OLIVEIRA
OLAVO HENRIQUE COELHO
OLIMPIO GOMES PINTO
PAMELA PRATES
PAULO GIOVANI DOS SANTOS
PAULO NATANAEL DE OLIVEIRA
PAULO SERGIO ESTEVES
PEDRO BERNARDINO DE SENA
PRISCILA ELEN SILVA
RAFAEL MATEUS DE OLIVEIRA
RANGEL DO CARMO JANUARIO
REGINALDO DA SILVA
REGINALDO GARCIA
REINALDO GONCALVES
REINALDO SIMAO DE OLIVEIRA
RENATO EUSTAQUIO DE SOUSA
RENATO RODRIGUES DA SILVA
RICARDO HENRIQUE VEPPO LARA
ROBERT RUAN OLIVEIRA TEODORO
ROBSON MARIO
RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA
RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
RODRIGO MIRANDA DOS SANTOS
RODRIGO MONTEIRO COSTA
ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS
RONALDO MACHADO
RONDINEY SANDEY DE OLIVEIRA
RONNIE VON OLAIR DA COSTA
ROSARIA DIAS DA CUNHA
ROSELIA ALVES RODRIGUES SILVA
ROSIANE SALES SOUZA
SAMARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
SAMUEL DA SILVA BARBOSA
SAULO GEOVANI DOS SANTOS
SEBASTIAO DIVINO SANTANA
SERGIO CARLOS RODRIGUES
SERGIO LUCIO PEIXOTO
SUELI DE FATIMA MARCOS
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
THIAGO LEANDRO VALENTIM
TIAGO BARBOSA DA SILVA
TIAGO COUTINHO DO CARMO
TIAGO TADEU MENDES DA SILVA
UBERLANDIO ANTONIO DA SILVA
VAGNER NASCIMENTO DA SILVA
VALDECI DE SOUZA MEDEIROS
VINICIUS HENRIQUE LEITE FERREIRA
WAGNER VALMIR MIRANDA
WALACI JUNHIOR CANDIDO DA SILVA
WALISSON EDUARDO PAIXAO
WANDEMAR PAULO DA SILVA
WARLEY GOMES MARQUES
WEBERTH FERREIRA SABINO
WENDERSON FERREIRA PASSOS
WESLEI ANTONIO BELO
WESLEY EDUARDO DE ASSIS
WILSON JOSE DA SILVA
YAGO MENDES DOS SANTOS
ZILBER LAGE DE OLIVEIRA
FONTE: VALE
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