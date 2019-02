Paraense é identificada entre mortos em Brumadinho

A identidade de Andrea Ferreira Lima foi confirmada pelo IML de Minas Gerais

Andrea deixa dois filhos. Ela trabalhava em Brumadinho há 12. Era terceirizada da Vale. (Reprodução / Facebook)

O corpo da advogada paraense Andrea Ferreira Lima, de 40 anos, foi formalmente identificado pelo Instituto Médico Legal (IML). Ela foi uma das 121 pessoas mortas após o rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho (MG). Há 12 anos trabalhava para a mineradora, como terceirizada.

Andrea constava na lista de pessoas desaparecidas ou sem contato, que a Vale atualiza constantemente, junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nascida em Marabá, a advogada deixa dois filhos: Davi (seis anos) e Guilherme (24 anos). Nas redes sociais digitais, familiares e amigos lamentam a confirmação da morte.

Por enquanto, Lenilda Cavalcante Andrade, outra paraense funcionária da Vale, em Brumadinho, permanece desaparecida. Ela era técnica em planejamento da empresa. Trabalhava lá há três anos e também deixa um filho, de 19 anos. O nome dela segue na lista de pessoas desaparecidas ou sem contato. A família está em Minas Gerais acompanhando as buscas.

A lista é de pessoas que até o momento não fizeram contato. A empresa informou que a lista está sendo atualizada constantemente, num prazo máximo de seis horas, conforme as pessoas são localizadas. Os nomes podem ser conferidos aqui.

Quem estiver na relação de nomes e já tiver sido encontrado, precisa entrar em contato com a ouvidoria para fazer a comunicação. O telefone é 0800 821 5000. A Defesa Civil também atualiza uma lista própria e pode ser acessada aqui. Essa é a atualização deste sábado (2).

PESSOAS QUE SEGUEM SEM CONTATO

ATUALIZADA PELA VALE, ÀS 11H30 DESTE SÁBADO (2)

FONTE: VALE

