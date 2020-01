Paraense e namorada são presos com 7kg de cocaína na Dinamarca

(Foto| Reprodução) – Um paraense e a namorada foram presos por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, no dia 17 de dezembro passado. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (10) pela polícia dinamarquesa.

De acordo com a polícia do país escandinavo, o traficante paraense e a namorada, que é de Manaus (AM), foram flagrados com aproximadamente 7kg de cocaína dentro de uma mala.

O casal não havia avisado às famílias sobre a viagem internacional. Os dois viajaram primeiro para Florianópolis (SC), onde o traficante, que atua também como DJ, disse que tinha uma apresentação.

Os dois chegaram a capital catarinense no dia 14 de dezembro, e após o dia 16 deixaram de entrar em contato. Os familiares até chegaram a divulgar nas redes sociais o caso como desaparecimento.

A Polícia de Copenhague informou que investiga o caso.

A Polícia Federal do Brasil disse que não controla a prisão de brasileiros no exterior e que, eventualmente, possui informações quando a prisão pode auxiliar em investigações em andamento.

