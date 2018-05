Paraense é pré-convocado e pode disputar a Copa da Rússia

Quem estava esperando Yago Pikachu ser convocado para a seleção brasileira para poder torcer por um paraense na Copa do Mundo deve ter outra oportunidade. Pikachu não foi chamado por Tite, mas o meia Rony Lopes, do Mônaco, foi pré-selecionado na lista de 35 atletas que podem representar Portugal na Rússia.

Rony, que no futebol já foi chamado de “Marcos Lopes”, atualmente defende o clube francês, mas começou a carreira na base do Benfica, de Portugal, até se transferir para as categorias de base do Manchester City, da Inglaterra. Profissionalmente, foi emprestado para o Lille, da França, até chegar ao atual clube.

O jogador é filho de brasileiro e mãe portuguesa, e deixou Belém aos 4 anos de idade com destino a Portugal.

Confira a lista completa dos 35 pré-selecionados por Portugal para a Copa do Mundo de 2018:

Goleiros: Anthony Lopes – Lyon (França); Beto – Goztepe (Turquia), Rui Patrício – Sporting (Portugal);

Defensores: Antunes – Getafe (Espanha), Bruno Alves – Rangers (Escócia), Cédric Soares- Southampton (Inglaterra), João Cancelo – Inter de Milão (Itália), José Fonte – Dalian Yifang (China), Luís Neto – Fenerbahçe (Turquia), Mário Rui – Nápoli (Itália), Nélson Semedo – Barcelona (Espanha), Pepe – Besiktas (Turquia), Raphael Guerreiro – Borussia Dortmund (Alemanha), Ricardo Pereira – FC Porto (Portugal), Rolando – Olympique de Marselha (França), Rúben Dias – Benfica (Portugal)

Meio-campistas: Adrien Silva – Leicester (Inglaterra), André Gomes – Barcelona (Espanha), Bruno Fernandes – Sporting (Portugal), João Mário – West Ham (Inglaterra), João Moutinho – Monaco (França), Manuel Fernandes – Lokomotiv de Moscou (Rússia), Rúben Neves – Wolverhampton (Inglaterra), Sérgio Oliveira – FC Porto (Portugal), William Carvalho – Sporting (Portugal);

Atacantes: André Silva – Milan (Itália), Bernardo Silva – Manchester City (Inglaterra), Cristiano Ronaldo – Real Madrid (Espanha), Éder – Lokomotiv de Moscou (Rússia), Gelson Martins – Sporting (Portugal), Gonçalo Guedes – Valencia (Espanha), Nani – Lazio (Itália), Paulinho – SC Braga (Portugal), Ricardo Quaresma – Besiktas (Turquia), Ronny Lopes – Monaco (França).

