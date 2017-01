Paraense é um dos ganhadores da Lotofácil

Também não houve vencedor do concurso 4288 da Quina. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 1,8 milhão. Os números sorteados foram: 40, 48, 49, 74, 79. Confira o rateio:

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1895 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (18), em Teófilo Otoni (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 28 milhões. Os números sorteados foram: 02, 03, 05, 10, 15, 34. 175 apostas ganharam R$ 13.303,72 e 10.199 apostas levaram R$ 326,10.

