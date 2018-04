Paraense ganha mais de R$ 800 mil na Dupla Sena de Páscoa

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da 1ª faixa do concurso 1.771 da Dupla-Sena de Páscoa. Os números sorteados neste sábado (31), em Canela (RS), foram os seguintes: 1º sorteio – 03, 13, 26, 27, 39 e 42. No segundo sorteio 2º sorteio – 10, 14, 18, 19, 35 e 39, um paraense de Belém e um paulista de São Vicente acertaram as seis dezenas e cada um vai levar mais de R$ 800 mil em prêmio. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 120.000,00. Confira o rateio oficial:

Premiação – 1º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não Houve ganhadores

Quina – 5 números acertados – 445 apostas ganhadoras R$ 51.566,66

Quadra – 4 números acertados – 25182 apostas ganhadoras R$ 68,70

Terno – 3 números acertados – 452262 apostas ganhadoras R$ 1,91

Premiação – 2º Sorteio

Sena – 6 números acertados – 2 apostas ganhadoras R$ 832.636,31

Quina – 5 números acertados – 337 apostas ganhadoras R$ 4.043,02

Quadra – 4 números acertados – 21161 apostas ganhadoras R$ 81,76

Terno – 3 números acertados – 417557 apostas ganhadoras R$ 2,07

MEGA SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.027 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (31), em Canela (RS), foram os seguintes: 11, 15, 29, 37, 39 e 44. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 40 milhões. Confira o rateio oficial:

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 76 apostas ganhadoras, R$ 32.815,34

Quadra – 4 números acertados – 4916 apostas ganhadoras, R$ 724,73

LOTOFÁCIL

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.643 da Lotofácil. Cada um deles vai receber a premiação de R$ 661.870,56. Os números sorteados neste sábado (31), em Canela (RS), foram os seguintes: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 2, é de R$ 1,7 milhão. Confira o rateio oficial:

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 661.870,56

14 acertos – 500 apostas ganhadoras, R$ 1.163,72

13 acertos – 15499 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 171695 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 838279 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.643 da Quina. Os números sorteados neste sábado (31), em Canela (RS), foram os seguintes: 07, 22 ,28, 73 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 2, é de R$ 1,2 milhão. Confira o rateio oficial:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 63 apostas ganhadoras, R$ 4.975,65

Terno – 3 números acertados – 4655 apostas ganhadoras, R$ 101,26

Duque – 2 números acertados – 113115 apostas ganhadoras, R$ 2,29

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.163 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (31), em Canela (RS), foram os seguintes: 06, 33, 36, 37, 38, 43 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 5,5 milhões. Confira o rateio oficial:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 3 apostas ganhadoras, R$ 29.850,48

5 números acertados – 129 apostas ganhadoras, R$ 991,71

4 números acertados – 2856 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 27659 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração – AMERICANO/RJ – 5680 apostas ganhadoras, R$ 5,00

FEDERAL

Confira os bilhetes sorteados, neste sábado (31), e o rateio do concurso 05271 da Federal:

1º bilhete – 49946 – 450.000,00

2º bilhete – 19609 – 23.000,00

3º bilhete – 35291 – 20.000,00

4º bilhete – 30940 – 18.400,00

5º bilhete – 26697 – 15.075,00

