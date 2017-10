Paraense ganha ouro em modalidade de ‘O Grande Dragão Branco’ na Inglaterra

O objetivo dos lutadores é chegar no Glory Kickboxing, maior evento da modalidade, que em 2016 teve como principal representante brasileiro Saulo Cavalari, ex-campeão peso meio-pesado. Recentemente, o lutador “Pezão”, que possui um vasto cartel no MMA, anunciou a migração para o evento.

Quem não se lembra do aclamado filme “O Grande Dragão Branco”, estrelado por Jean-Claude Van Damme? Pois é, paraenses brilharam na etapa Mundial de kickboxing, disputado na Inglaterra, incluindo na modalidade “full contact”, a mesma do filme que teve “Frank Dux” como protagonista.

You May Also Like