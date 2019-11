Paraense ganha título de ‘Miss Brasil Teen Universe 2020’ e ‘Miss Brazil Teen Talento Universe 2019’

Monã Vianna vai disputar o mundial (Foto:Divulgação)

Monã Vianna, de 16 anos, venceu a categoria no concurso nacional Beleza Brasil Fashion

Monã Viana, de 16 anos, representante do Pará, venceu os títulos de “Miss Brasil Teen Universe 2020” e “Miss Brazil Teen Talento Universe 2019” do Beleza Fashion Brasil. O concurso aconteceu entre os últimos dias 14 e 17, na Cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com candidatas de todo o Brasil. A vitória credencia a modelo a participar do concurso internacional Miss Universe Teen.

Monã é belenense, mas reside em Santarém, no Baixo Amazonas. Ela detém também os títulos de “Miss Brasil Teen Talento Universe 2020”, “Miss Teen Pará Fashionista” e “Embaixadora do Beleza Fashion Brasil”.

Na prova de talentos do Beleza Fashion Brasil, ela apresentou o karatê, que pratica desde os seis anos de idade, sendo tricampeã brasileira CKIB e JKA, bicampeã do Pará e do Norte e Nordeste, campeã pan-americana e 3° lugar no sul-americano.

A paraense atribuiu a vitória ao apoio dos pais e de outras pessoas: “Como é Importante ter meus pais, coordenadores, empresários, produtores e meus amigos neste momento tão importante da minha vida, sou grata muito a Deus pela vida deles e por tudo que fazem por mim”.

Por: Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...