Paraense inventa soluções para o calor

Temperaturas altas exigem criatividade contra o desconforto e ameaças à saúde

O calor tem sido o grande inimigo dos paraenses nos últimos dias. Com a temperatura nas alturas, as reclamações da população em relação à sensação térmica são constantes. Para amenizar o desconforto causado pelo mormaço e pelo abafamento, vale de tudo: sombrinha nos dias de sol intenso, água de coco, água mineral em casa, na rua, nos ônibus, sucos gelados, ventilador ligado ininterruptamente, ar condicionado no máximo, vários banhos por dia e caminhadas ao ar livre. Não faltam ideias para abrandar o aquecimento.

Nas praças de Belém, as barraquinhas de água de coco estão lotadas. Aparentemente, ninguém está aguentando as altas temperaturas nestas últimas semanas na capital e a hidratação tem sido a grande aliada neste período de calor acentuado. A esteticista Erika Arantes, de 35 anos, contou como tem aliviado o calor atualmente. “Não abro mão da água de coco, tomo todos os dias. Não saio de casa sem uma garrafinha de água na bolsa e tomo bastante suco, sempre que posso. Banhos, até já perdi a conta de quantos tenho tomado por dia. O problema é que a gente acaba de tomar banho e já sai debaixo do chuveiro com calor. Na minha casa, o ar condicionado agora fica ligado direto. Eu não quero nem pensar na conta de luz deste mês. Não está fácil suportar este calor”, detalhou.

A autônoma Ana Vivian Marques, de 35 anos, e sua filha, a estudante Ana Beatriz Marques, de 17, encontraram uma solução diferente. Sempre que podem, as duas saem para caminhar na orla da cidade, com o objetivo de aproveitar a brisa do rio e se refrescar tomando água de coco. “Estamos vindo direto caminhar na orla, pra tomar um vento e aliviar essa sensação horrível de calor, que ninguém mais está aguentando”, disse Ana Vivian.

Segundo ela, é importante, principalmente, garantir a hidratação sempre. “Estamos ingerindo muito liquido, muita água, suco, frutas, picolé, sorvete. Tudo que for geladinho e oferecer algum alívio a gente está usando. Banhos o tempo todo, às vezes até dois ventiladores ligados, ar condicionado já nem desliga mais, o consumo triplicou. Infelizmente, a conta desse mês vai vir nas alturas, mas a gente não pode fazer nada. É isso ou fritar de tanta quentura”, reforçou.

