Paraense-Itupiranga vence o Carajás nos pênaltis e é campeão da Segundinha do Parazão

Após empate no tempo normal, o Itupiranga levou a melhor nas penalidades por 5 a 3 e levantou a taça da Segundinha(Foto:Reprodução ORM)

O final de semana foi de festa pelo título da Segundinha do Campeonato Paraense. Jogando em casa, no estádio Jayme Sena Pimentel, o Itupiranga conquistou o título da competição, na primeira vez em que o clube disputou o torneio. Após empate em 2 a 2 com o Carajás no tempo normal, o Itupiranga venceu por 5 a 3 nos pênaltis e levantou a taça.

Em um jogo bastante movimentado, o Itupiranga saiu na frente do placar com Guga, aos 8 minutos da primeira etapa. Mas ao Carajás não se entregou e buscou o empate aos 19 minutos com Adauto e a virada com Neto, aos 43. Na segunda etapa o Itupiranga foi para a cima em busca do empate e conseguiu através do zagueiro Charles, aos 10 minutos do segundo tempo.

PENALTIS

Nas penalidades a equipe da casa se saiu melhor e conseguiu converter todas as cinco cobranças. Já o jogador Neto, do Pica-Pau de Outeiro, errou o pênalti e o Itupiranga fez a festa em casa.

ACESSO

Tanto o Itupiranga quanto a equipe do Carajás, conquistaram o acesso para a elite do Campeonato Paraense em 2020. Ao lado deles estão: Remo, Paysandu, Independente, Águia, Bragantino, Paragominas, Castanhal e Tapajós.

Por:ORM/Fabio Will

24.11.19 18h15

