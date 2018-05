Paraense pede R$750 mil de salário para voltar ao Brasil

Um dos paraenses com mais destaque no futebol na última década, o meia Paulo Henrique Ganso é alvo de interesse de clubes do Brasil. Sem espaço no Sevilla, da Espanha, o jogador está longe do seu melhor momento na carreira, mas quer ser valorizado para novamente desfilar talento em campos brasileiros.

O Santos-SP, clube que revelou o jogador, foi um dos interessados e consultou os representantes do atleta. Segundo reportagem do UOL, o valor ouvido pela diretoria santista foi de R$750 mil mensais de salário, além de luvas com valores altos.

O clube alvinegro considera a situação difícil e, nos bastidores, especula-se que o investimento seria, no máximo, em torno de R$450 mil por mês. Outros clubes no Brasil, como Flamengo-RJ e Grêmio-RS, também estariam monitorando a situação do jogador.

Ganso chegou ao Sevilla em 2016, mas nunca teve uma grande sequência como titular. No Brasil, além do Santos-SP, o meia passou pelo São Paulo-SP, mas sem o mesmo brilhantismo dos tempos de Peixe.

