Paraense pode ser a nova vice-presidente nacional da UNE

(Foto:Reprodução/Sarah Arcângella)-O lançamento das candidaturas de oposição será nesta segunda-feira (08)

A estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará (UFPA), Tarsila Amoras, concorre a vice-presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE) no próximo domingo, 14, quando ocorre a eleição da nova diretoria da entidade em Brasília, durante o encerramento do 57º Congresso da UNE, que reunirá cerca de 20 mil estudantes de todo o Brasil de 10 a 14 de julho, na capital federal.

Ela disputa o comando contra o atual grupo que dirige a UNE Ela disputa o comando contra o atual grupo que dirige a UNE (Foto:Divulgação)

Tarsila concorre na chapa de oposição encabeçada pelo estudante Gabryel Henrici, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Eles devem disputar o comando da UNE contra o atual grupo que dirige a entidade. O lançamento das candidaturas de oposição será nesta segunda-feira (08) a partir das 14 horas, no hall da reitoria da UFPA.

Segundo Tarsila, a conjuntura de cortes nos orçamentos das universidades exige um fortalecimento das entidades estudantis nas bases. “Hoje, diante de tantos ataques às universidades públicas pelo governo Bolsonaro, a UNE está distante dos estudantes, sem capacidade de mobilização e sem conseguir responder à altura dos golpes que temos sofrido. Isso precisamos mudar. E coragem não nos falta para enfrentar as adversidades e lutar para que nossas universidades continuem sendo públicas, gratuitas e de qualidade”, declara.

Tarsila é aluna da UFPA Tarsila é aluna da UFPA (Foto:Divulgação)

Além de eleger a nova diretoria da UNE, o 57º Congresso da entidade vai discutir pautas sobre a conjuntura política, a educação e o próprio movimento estudantil. O Congresso também será marcado por uma forte manifestação em defesa da educação pública, no dia 12 de julho, nas ruas da capital federal.

Fonte:Redação Integrada com informações da Adufpa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...