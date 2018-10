Paraense recebe a medalha de ouro conquistada no Mundial de Karatê Dô no Canadá

Sávio Oliveira ficou com o título na categoria 18-20 anos

(foto: Reprodução0- Após a conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial de Karatê Dô-Tradicional no Canadá no dia de ontem (26), o sábado foi de premiação para o carateca paraense Sávio Oliveira.

LEIA MAIS

Dois paraenses fazem sucesso no Campeonato Mundial de Karatê Dô

O atleta que integra a delegação brasileira na competição foi o grande vencedor na categoria 18-20 ano, após vencer um representante da Polônia na final. No cartel, Sávio disputou cinco lutas até chegar ao título e ainda foi eleito o melhor atleta da competição. O pai do atleta, Sidney Oliveira, agradeceu pelo apoio e parabenizou o filhão em sua rede social.

“Hoje foi dia de receber a medalha. Não bastasse o título, ainda foi eleito o melhor atleta da competição. A conquista é dedicada aos atletas da Academia Paulo Afonso, pois ninguém aprende sozinho. Nossa gratidão é imensa ao nosso mestre, irmão e amigo Paulo Afonso. Parabéns filho amado. Que isso seja para engrandecer o nosso Cristo, o próprio Deus. Te amamos!”, disse.

Além de Sávio, outro destaque da equipe brasileira é a carateca de Santarém Kamyla Ciesca, de 9 anos, que lutou na faixa laranja e ficou com a medalha de ouro na modalidade kata individual e bronze na kata por equipe.

Por: Portal ORM 27 de Outubro de 2018 às 22:11 Atualizado em 27 de Outubro de 2018 às 22:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...