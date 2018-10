Paraense vence eleições no Amazonas

Natural de Santarém, Wilson Miranda fez carreira na comunicação em Manaus

(Foto: Patrick Marques/G1 AM) – O governador eleito do Estado do Amazonas, jornalista Wilson Miranda Lima (PSC), é natural de Santarém, município paraense do Baixo Amazonas. Ele tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos. Wilson é filho de nordestinos que vieram para a região Norte na década de 70 em busca de melhores condições. O governador eleito do Amazonas ingressou na vida pública em 2012, quando se filiou ao Partido Verde (PV).

Permaneceu no PV por quatro anos, e deixou a legenda em 2016 para se filiar ao Partido da República (PR).

Um ano depois, em junho do ano passado, Wilson se desfiliou do PR, após a sigla se aliar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do senador também paraense Eduardo Braga, para a disputa das Eleições Suplementares do Amazonas.

Ele ficou sem partido até março deste ano, quando ingressou nos quadros do Partido Social Cristão (PSC), sigla a qual preside o diretório estadual. “Fico muito feliz em ser recebido por esse partido que eu entendo que tem muito a ver com os meus preceitos, da ética, da moral e dos bons costumes”, comentou Wilson sobre a chegada ao PSC, à época.

Carreira

Em Manaus desde 2006, Wilson Lima é graduado em jornalismo e possui formação em Gestão Turística. Ele atuou como assessor técnico da Secretaria de Turismo de Itaituba (PA) e, em 2009, exerceu a função de mestre de cerimônia na Prefeitura de Manaus.

No campo da comunicação, o governador eleito foi locutor comercial da TV Record, de Itaituba (PA), onde também apresentou um programa jornalístico. Atuou na TV Tapajós, em sua terra natal, tendo trabalhado por dois anos, até se mudar para Manaus, em 2006. Na capital amazonense, começou como repórter da TV A Crítica até se tornar apresentador do programa Alô Amazonas.

Votos

Wilson Lima (PSC) foi eleito governador do Amazonas em segundo turno, ontem (28), derrotando Amazonino Mendes (PDT). Com 99,99% das urnas eletrônicas apuradas às 23h, ele recebeu 1.033.950 votos ou 58,50% dos votos válidos, enquanto Mendes teve 733.366 votos (41,50%).

Wilson Lima teve a preferência dos votos também no primeiro turno das eleições, que ocorreu no domingo (7). Na ocasião, ele teve mais de 33% dos votos, enquanto o oponente, que concorria à reeleição, finalizou com pouco mais de 32%.

