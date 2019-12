Paraense vence maior evento de dança de salão da América Latina

DO PARÁ PARA O MUNDO

O Brasil Latin Open é organizado por Carine Morais e Rafael Barros, Octacampeão Mundial de Salsa. (Foto| Reprodução/Facebook)

O paraense Jean Patrick foi um dos vencedores do Brasil Latin Open, maior evento de dança de salão da América Latina, realizado no período de 22 a 24 de novembro, em São Paulo.

Jean faturou o primeiro lugar na categoria solo masculino do Brasil Latin Open 2019.

Com o título, Jean vai representar o Brasil em dois eventos mundiais de dança, no México e na Argentina.

“O momento que você percebe que todo esforço e dedicação vale a pena, que sua luta ecoa e toca as outras pessoas, que comemoram e se emocionam junto com você, eu não tinha noção nenhuma do que se passou no momento até eu descer daquele palco, e o que percebi é que tudo isso além de ser uma competição, também é arte, uma está na outra e o que precisamos na verdade é de mais respeito e saber valorizar quem está ali para mostrar o trabalho , esse foi o momento que mais esperei na vida”, desabafou Jean, no Facebook.

Jean relembrou as dificuldades e disse que o título no Brasil Latin Openera um sonho. “Larguei de mão do que se considera “estabilidade” e fui atrás do que queria, o qual muitos dizem ser um sonho de menino, um sonho de menino com a coragem de um homem, pois é muito difícil alguém abrir mão da sua vida cômoda e correr atrás do que realmente quer para vida, só tenho a agradecer infinitamente ao universo por colocar as pessoas certas nesse meu caminho e não me fazer desistir, mais uma vez obrigado por tudo!”, concluiu.

CASAL PARAENSE

Os também paraenses Suanne Baena e Osmarino Alves conquistaram o segundo lugar na categoria samba de gafieira.



