Paraenses acusados de integrar bando que furtou celulares no ‘Fortal’ são presos (Foto: Divulgação)- Dois paraenses foram detidos, na manhã desta quarta-feira (1º), acusados de integrar uma quadrilha que furtou diversos celulares no Fortal, considerado o maior evento de micareta de Fortaleza, no Ceará. O bando era especializado em furtos em eventos de grande porte de todo Brasil.

De acordo com informações da Polícia Civil, Glauciane Honório de Almeida, de 30 anos, e Raul Ruivo de Oliveira, de 32 anos, foram presos na rodoviária de Castanhal, por volta das 10h desta quarta-feira.

A quadrilha onde eles atuavam já vinha sendo investigada pela Polícia Civil do Pará. O bando atua em eventos de grande porte em todo território nacional. O bando cometeu furtos também em outra festa, realizado durante a tarde no período do Fortal em um hotel luxuoso de Fortaleza.

Parte da quadrilha, que também cometeu crimes em Fortaleza, desceu na rodoviária de Teresina, no Piauí.

Segundo apurou a Polícia Civil do Pará, boa parte dos celulares furtados durante o Fortal foram vendidos na capital cearense.

Os criminosos foram autuados pelo delegado Augusto Potiguar, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

(DOL)

