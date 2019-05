Paraenses conquistam ouro no 20° Campeonato Brasileiro de Karatê JKA

Bruna Magalhães ganhou três outros na competição (Foto:Divulgação)

A competição foi realizada nos dias 4 e 5 de maio, em Porto Alegre (RS) e é uma das mais importantes da modalidade no Brasil

Os caratecas paraenses Bruna Magalhães, Péricles Nogueira e Maitê Honda Eluan se destacaram no 20° Campeonato Brasileiro de Karatê JKA, realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, nos dias 4 a 5 de maio.

A competição contou com os melhores atletas do karatê tradicional brasileiro. O Brasileiro de Karatê JKA é organizado pelo Instituto de Karatê-Do Shotokan JKA do Brasil, no qual o presidente é o Yoshizo Machida, pai do lutador paraense Lyoto Machida.

Matiê, de 10 anos, e Péricles ainda passaram no exame de faixa preta Primeiro Dan pela Japanese Karate Association (JKA).

A carateca Maitê conquistou o bicampeonato em kumitê kihon ipon e a prata em kata. Já Péricles ganhou ouro na modalidade kata.

Já Bruna Magalhães, de 18 anos, conseguiu três medalhas de ouro em kata individual, kumite individual e kumite em equipe.

Bruna e Periclés ainda conquistaram a vaga no Pan-Americano de Karatê, que será na Colômbia.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com