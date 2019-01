Paraenses de Itaituba e Almerim acertam na Mega Sena da Virada

Duas apostas do Pará levam a Mega Sena da Virada (Foto: Divulgação / Ag. Brasil)

Pará consegue emplacar ganhador na Mega da Virada pelo segundo ano seguido.

A Mega-Sena da Virada premiou 52 apostas que acertaram os seis números sorteados na noite desta segunda-feira (31) e duas apostas foram do Pará.

Uma aposta foi do município de Almeirim, na região do Baixo Amazonas, e a outra foi no município de Itaituba, no oeste do Estado. Cada um irá levar cerca de R$ 6 milhões. Além disso, uma mesma aposta levou duas quinas no município de Castanhal, no nordeste paraense, e levou R$ 13.289,46.

Para se ter idéia do prêmio, o ganhador poderá comprar um carro popular por dia somente com a rentabilidade bancária, caso este dinheiro seja aplicado.

Por estado, São Paulo foi o maior número de apostas vencedoras com oito, seguido de Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, com cinco apostas.

No ano passado, o Pará teve uma aposta vencedora na Mega da Virada registrada na capital.

