Paraenses enfrentam norte-americanos no último evento do UFC de 2020

Michel Pereira vai lutar contra Khaos Williams no card principal do UFC Vegas 17 (Foto:Divulgação / UFC)

Michel Pereira e Antonio Arroyo vão lutar contra Khaos Williams e Deron Winn no próximo sábado (19)

A temporada 2020 do UFC encerra no próximo sábado (19), em Las Vegas, e dois paraenses vão subir no octógono.

O meio-médio Michel Pereira vai enfrentar o norte-americano Khaos Williams no card principal. Já Antonio Arroyo enfrenta o norte-americano Deron Winn na categoria peso-casado, no card preliminar.

A luta de Michel Pereira, conhecido como “Paraense Voador” pelas atuações no octógono, e Khaos Williams é uma das mais esperadas da noite.

O último confronto do paraense foi em setembro, quando venceu o Zelim Imadaev por finalização. O paraense tem na organização duas vitórias e duas derrotas.

Morando em Las Vegas há três meses, Michel falou sobre o que mudou na carreira com a residência nos Estados Unidos.“Vivo em Las Vegas tem três meses. Estou realizando vários sonhos. Eu só tenho agradecer.

Arrumei várias amizades. Está sendo prazeroso. Só de estar próximo do UFC. Lutar com a equipe aqui. É sempre muito importante”, comentou.

Michel ainda contou como tem sido a preparação enfrentar Khaos Williams.“Eu me preparei. Estou focado, disciplinado Tenho certeza que vamos fazer uma grande performance.

Um grande combate. Tenho certeza que vai ser uma das grandes lutas. Somos pessoas de estilo diferentes. Eu tenho um estilo ortodoxo. Versátil. Creio que isso vai influenciar muito a meu favor.

Eu tenho mais luta que ele. A experiência é grande”, afirmou.Antonio ArroyoO paraense Antonio Arroyo vai em busca da primeira vitória no UFC. Ele estreou em novembro de 2019 e foi finalizado por André Muniz, no UFC São Paulo. Depois, teve duas lutas canceladas.A primeira porque passou mal e a segunda porque o adversário que teve problemas no corte de peso.

A luta seria no UFC Vegas 14 contra Eryk Anders. Agora, vai enfrentar Deron Winn no UFC Vegas 17.“Foi momento bastante complicado e frustrante porque estava me preparando há quatro meses.

Era um cara que queria muito ver lutar. Eu vi a luta dele contra o Lyoto Machida, no UFC Belém, na arquibancada. Ia ser realização e uma sonho. Mas entendo o lado dele.

Apesar da frustação, eu vou finalmente mostrar meu trabalho no UFC. A preparação foi boa. Tive que adaptar meu jogo. Diferente do Eriyk Anders, o Winn é um cara mais baixo. Destro. Tenta colocar a luta para baixo. No solo, com queda, jiu-jitsu. E é o último evento do ano. O carda está excelente.

Com vários brasileiros. É um evento imperdível. Por ser último do ano”, afirmou Antonio Arroyo.UFC Vegas 17 – Thompson x Neal19 de dezembro de 2020, em Las Vegas (EUA)CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):Peso-meio-médio: Stephen Thompson x Geoff NealPeso-galo: José Aldo x Marlon VeraPeso-meio-médio: Michel Pereira x Khaos WilliamsPeso-galo: Marlon Moraes x Rob FontPeso-pesado: Marcin Tybura x Greg HardyPeso-mosca: Gillian Robertson x Taila SantosPeso-meio-médio: Anthony Pettis x Alex MoronoCARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):Peso-galo: Sijara Eubanks x Pannie KianzadPeso-médio: Karl Roberson x Dalcha LungiambulaPeso-casado (até 88,5kg): Deron Winn x Antônio ArroyoPeso-galo: Aiemann Zahabi x Drako Rodriguez

Por:Andreia Espírito Santo

