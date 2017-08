Paraenses fazem fila para ver eclipse solar

Cobertura do disco solar prevista foi de 38.1% em Belém. Céu nublado frustrou expectativas.

Foto: Emerson Nascimento/O Liberal – Nesta segunda-feira (21), um fenômeno da natureza gerou grandes expectativas nos paraenses: um eclipse solar. O fenômeno pode ser total nos Estados Unidos e parcial na América Central, norte da América do Sul e Europa. Os brasileiros desfrutarão de até 40% de escurecimento do disco solar em algumas áreas das regiões Norte e Nordeste. Na capital paraense, a cobertura do disco solar foi de 38.1%.

O Núcleo de Astronomia (Nastro) do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará (UFPA) instalou telescópios – preparados na semana passada – para que as pessoas pudessem acompanhar o posicionamento da Lua entre o Sol e a Terra. A orientação dos especialistas é de que os cidadãos não observem fenômenos como esse a olho nu e nem com material improvisado. A fila foi grande para prestigiar esse show da natureza mas, apesar da grande expectativa, o céu nublado frustrou adultos e crianças.

“Pela nossa região e mudança de clima, muda muito rápido. Podemos ver o eclipse de uma hora pra outra porque tem o seu ponto máximo, que é quando vai conseguir cobrir a maior parte do sol. Vamos esperar pra se conseguimos ver pelo menos a saída dela (lua)”, explicou Felipe Santos, aluno da UFPA. de modo esperançoso.

Maria de Fátima, de 75 anos, reuniu um grupo de familiares para prestigiar o fenômeno. “Viemos eu, duas filhas, uma neta, bisneta e um filho. A família toda!”, destaca. A idosa contou que, apesar da frustração, já viu outros eclipses anteriormente. “Graças a Deus eu já vi outros passados. Antes eu olhava com aquele resultado de raio-x. Eu acho muito impressionante, porque sei que é uma coisa de Deus. Já vi quatro, só que eu lembro, tentei ver mais esse, mas não deu certo”, lembra Maria de Fátima.

O eclipse solar é um fenômeno astronômico em que a lua fica na frente do Sol, cobrindo a sua superfície. A diferença em relação ao eclipse solar anular é que no eclipse total, a lua cobre completamente o Sol em vez de deixar um anel de fogo ao redor.

