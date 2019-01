Paraenses ganhadores da Mega da Virada ainda não sacaram prêmio

Mais de R$5 milhões estão deixados de lado até então (Robson Fernandjes / Fotos Públicas)

Paraenses têm menos de 90 dias para sacar o prêmio

Se você fosse um dos ganhadores do prêmio milionário da Mega Sena da Virada iria correndo até a Caixa para sacar ou transferir o valor, certo!? Errado. Os dois ganhadores que fizeram apostas em cidades paraenses ainda não sacaram o valor.

Os apostadores dos municípios de Almeirim, no Baixo Amazonas, e de Itaituba, no sudoeste do Estado, ainda não compareceram para retirar seus prêmios. Os dois valores juntos somam R$ 11,6 milhões, ou seja, cada um tem direito a mais de R$ 5 milhões.

Os ganhadores devem atentar para o prazo de saque do valor, que é de 90 dias corridos. Caso o valor não seja resgatado, o montante será destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Desde 5 de novembro, quando as apostas da Mega da Virada começaram a ser feitas, foram vendidos 70,5 milhões de bilhetes em todo o País. Foram, ao todo, 253 milhões de apostas e R$ 886,04 milhões arrecadados.

