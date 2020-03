Paraenses já pagaram mais de R$ 7,5 bilhões em impostos em 2020

(Foto:Reprodução) – Alta é de 2,7% se comparado a igual período do ano passado

Os paraenses já pagaram, apenas nos 68 primeiros dias de 2020, mais de R$ 7,5 bilhões em impostos. O valor representa um aumento de 2,7% se comparado a igual período do ano passado, quando foi desembolsado pela população paraense um volume de R$ 7,3 bilhões para saldar suas contas com a União. O levantamento é do sistema Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que estima que a arrecadação do governo com taxas, impostos, contribuições e multas já ultrapassou a marca dos R$ 500 bilhões nesses primeiros meses de 2020.

A arrecadação do Pará representa 1,44% do total da arrecadação do Brasil. O estado é o que mais paga impostos na Região Norte e o 13º em todo o Brasil. Os maiores pagadores de impostos no país são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul, respectivamente.

Somente o estado de São Paulo, nesses primeiros dias de 2020, arrecadou R$ 177 bilhões em impostos, o que representa 37,39% do total.

Para o economista da ACSP, Emilio Alfieri, o aumento na arrecadação pode ser visto de forma positiva, uma vez que não houve aumento nas alíquotas dos impostos. Esse é um sinal de retomada da economia, que encontra na redução do déficit outro aspecto positivo para a tendência de crescimento econômico. “O que acontecia anteriormente é que aumentava a arrecadação, mas o gasto do governo e o déficit, também cresciam”, justifica Alfieri.

Apesar do otimismo, o economista avalia que o cenário político atual vem atrapalhando a retomada do crescimento que, para ele, poderia ser ainda mais acentuada se as reformas administrativas e outras pautas de relevância no Congresso Nacional já tivessem sido votadas. “Neste aspecto, preocupa a desarmonia entre os poderes”, analisa Alfieri que defende a aprovação das medidas como forma de estimular o crescimento da economia de forma mais consistente.

Impostômetro – Desde 2005, a ACSP vem divulgando o volume de impostos pagos no país como forma de chamar a atenção dos brasileiros para a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de melhor qualidade. No portal www.impostometro.com.br é possível verificar os valores arrecadados por período, estado, município e categoria.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...