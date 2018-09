Paraenses pagam o quinto óleo diesel mais caro do país, diz Dieese/PA

Levantamento aponta que preço do combustível voltou a subir em agosto no estado do Pará

(Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) – No ranking nacional, o Pará é quinto estado o litro do diesel mais caro do país. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), neste sábado (8). Segundo o levantamento do órgão, baseado em dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o combustível comercializado voltou a subir no Pará em agosto, com preço médio de R$3,614.

A alta do mês passado, entretanto, ainda não havia sido somada aos reflexos do último aumento autorizado pela Petrobras no dia 31 de agosto deste ano, destaca o Dieese/PA. Em julho, a média de comercialização do produto foi de R$3,603, apontou ainda o órgão na pesquisa.

Com o aumento, o Pará está em quarto lugar no ranking dos estados da região norte com o maior valor cobrado pelo litro de diesel. A pesquisa registra que o estado do Amapá encabeça a lista nacional, com comercialização, em média, de R$4,236 por litro. Em seguida, vem o Acre, com valor médio de R$4,226 e Mato Grosso, com R$3,2771.

Por: Portal ORM 8 de Setembro de 2018 às 18:55 Atualizado em 8 de Setembro de 2018 às 19:02

