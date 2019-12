Paraenses preferiram nomes compostos em 2019

Certidão de nascimento (Foto:Reprodução)

Saiba qual foi o nome com a maior quantidade de registros no ano que termina

Se o seu é um nome composto, pode se orgulhar disso. Em 2019, os nomes compostos foram a preferência no Estado do Pará e ocuparam as 10 primeiras colocações no ranking estadual, com destaque para Enzo Gabriel, primeiro colocado, com 778 registros; João Miguel, na segunda posição, com 702, e Maria Eduarda, terceira colocada, com 555 registros. As informações são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil). Essa entidade congrega 7.732 mil cartórios em estados, municípios e distritos brasileiros. O levantamento no Pará foi feito em 290 unidades de Registro Civil.

A preferência, de acordo com Arpen, é a mesma em nível nacional, em que os nomes compostos ocuparam as sete primeiras posições do ranking, com destaque para Enzo Gabriel, primeiro colocado, com 16.672 registros, João Miguel, na segunda posição, com 15.082, e Maria Eduarda, terceira colocada, com 12.063.

“Os nomes compostos desbancaram da lista antigas preferências nacionais, que já chegaram a ocupar o topo dos mais escolhidos do País, como Miguel, líder entre os homens em 2017 e segundo colocado geral em 2018, agora na oitava colocação, assim como Alice, atualmente na 10º colocação entre as mulheres, mas que já chegou a liderar o ranking feminino em 2017 e ser a terceira entre as preferências do gênero em 2018”, indica a pesquisa.

O levantamento deste ano reuniu dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 2 milhões e 518 mil registros realizados até o dia 20 de dezembro, disponível a toda a sociedade por meio do Portal da Transparência.

Regionais

Os nomes compostos também lideraram nas preferências regionais. Eles ocuparam as dez primeiras colocações em todas as cinco regiões do País. No Sudeste e no Nordeste, a preferência recaiu sobre o líder do ranking nacional, Enzo Gabriel, com 6.073 registros no primeiro e 6.150 no segundo. João Miguel foi o nome mais escolhido nas regiões Norte, com 861 registros, e Centro-Oeste, com 1.865 nascimentos. Já na região Sul, o nome de preferência dos pais foi Pedro Henrique, com 2.307 registros de nascimento.

A partir da plataforma eletrônica Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) a Arpen identificou que os nomes compostos lideraram a lista em 23 estados da Federação – João Miguel é líder em 13 unidades, enquanto Enzo Gabriel é o mais escolhido em oito estados.

Nos três estados da Região Sul, a liderança cabe a um nome simples: Miguel no Paraná e em Santa Catarina, enquanto Arthur é o nome mais escolhido no Rio Grande do Sul. Único Estado fora da Região Sul a ter na liderança um nome simples, no Espírito Santo a preferência também foi por Miguel. São Paulo e Rio de Janeiro foram os únicos estados onde a liderança do ranking de registros está com um nome feminino, Maria Eduarda.

Por:Eduardo Rocha

30.12.19 22h22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...