Paraenses que aplicavam golpes no nordeste são presos por estelionato no Maranhão

Antônio Luiz de Souza de 47 anos; Samuel Lucas de Sousa, de 55 e Silvio Wellington da Silva Rocha de 42 anos, foram presos na tarde deste domingo (29) no Estado do Maranhão, acusados do crime de estelionato. Segundo a Polícia Militar, os três são naturais do Pará e enganavam as vítimas para conseguir acesso às senhas de cartões dos bancos e em seguida, o trio trocava os cartões e realizava saques nas contas.

O bando praticava golpes em agências bancárias de São Luís, capital maranhense. Eles foram presos em flagrante na agência bancária do Banco do Brasil do bairro Areinha, em São Luís. Junto com o trio de estelionatários, a polícia apreendeu 69 cartões bancários, cinco comprovantes de depósitos bancários, R$ 560 reais em espécie, U$$ 1 dólar em cédula, três aparelhos celulares, seis porta cédulas, um cordão de ouro, dois relógios, dois óculos, uma chave com controle remoto e um veículo com placa da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Além do Maranhão, os paraenses são suspeitos de praticares os crimes em outros estados do Nordeste. Além disso, as investigações apontaram que Samuel Lucas e Silvio Wellington estavam com mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Pará. Após as prisões, o grupo foi encaminhado para o Plantão Central do Itaqui-Bacanga em São Luís.

