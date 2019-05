Paraenses são destaque no 20° Campeonato Brasileiro de Karatê JKA

O fim de semana foi de vitória para os caratecas paraenses Bruna Magalhães e Péricles Nogueira. Os atletas conquistaram quatro ouros no 20° Campeonato Brasileiro de Karatê JKA, realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, nos dias 4 e 5 de maio. Com os resultados, eles ganharam vaga para participar do Pan-Americano, que será na Colômbia. Os faixas preta tiveram o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que tem incentivado todas as modalidades de esporte no Pará.

“Nós queremos que o Pará não seja apenas conhecido pelo futebol, mas sim por outras modalidades, principalmente, as artes marciais. Parabéns aos caratecas que treinam sempre com muita dedicação e esforço. Com o apoio que foi dado, eles trouxeram um ótimo resultado para o nosso Estado”, ressalta o titular da Seel, Arlindo Silva.

A carateca Bruna alcançou três medalhas de ouro na modalidade kata individual, kumite individual e kumite em equipe. Para ela, a disputa mais acirrada foi a indivudual, onde teve que lutar com uma atleta também do Pará.

“Foi a luta mais difícil e a mais longa. Foram três embates de 16 minutos, geralmente, termina em dois minutos. Estou extremamente feliz com essas conquistas, foi a primeira vez que fui campeã nas três modalidades, nada melhor do que colher frutos de muito esforço e dedicação. O aprendizado que fica é que apesar de todas as dificuldades que vem com a preparação para uma competição como essa, buscar o equilíbrio emocional e trabalhar a autoconfiança são fatores fundamentais para que tudo ocorra bem, independente de resultado”, ressalta Bruna Magalhães.

Com apenas 12 anos, Péricles, que já é faixa preta, ganhou ouro na modalidade kata. O jovem atleta, que participa de competições desde os 7 anos, já conquistou sete vezes a primeira colocação no Campeonato Paraense de Karatê-Do Tradicional. “Fiquei muito feliz de ter ganhado o Brasileiro, me esforcei muito, treinei bastante e consegui alcançar meu objetivo. Agora é correr atrás do Pan-Americano, que é o foco maior. Se Deus quiser vou obter outra vitória”, disse o atleta.

O Brasileiro de Karatê JKA é organizado pelo Instituto de Karatê-Do Shotokan JKA do Brasil, onde o presidente é o Yoshizo Machida, pai do lutador paraense Lyoto Machida.

(Com informações da Agência Pará)

