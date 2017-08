Paraenses são destaques no Miss e Mister Brasil Mundo 2017

Miss Mundo Pará é eleita Miss Norte 2017 e fica no top 10 do concurso de beleza

A Miss Mundo Pará Emanuelle Costa, e o Mister Mundo Pará, Danilson Furtado, ganharam o título de Miss Norte 2017 e Mister Norte 2017, respectivamente, durante o Miss Brasil Mundo 2017, realizado na noite deste sábado (13), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Entre 42 candidatas, a paraense foi top 10 do concurso, enquanto que o paraense ficou no top 20 da competição. Emanuelle Costa ainda foi eleita a Miss Norte 2017, garantiu o prêmio de melhor vestido da competição, confeccionado pelo estilista Carlos Amilcar, e a segunda melhor fantasia, que foi do estilista Ocir Oliveira. A ilha do Marajó foi representada pela pedagoga Flávia Lacerda na competição.

Emanuelle Costa, tem 24 anos, 1.76m de altura e estuda medicina na Universidade Federal do Pará. Ela é experiente em concursos de beleza e já representou o Brasil no Top Model Of The World, na Alemanha, no ano passado, onde obteve a quarta colocação. Danilson Furtato tem 23 anos, 1.91m de altura e é profissional de educação física. Já Flávia Lacerda tem 26 anos e trabalha como modelo em Belém, além de ter mestrado em educação. Os representantes do Pará na competição tem apoio da ORM.

Concurso

O Miss Brasil Mundo inclui provas de esportes, talento, moda, personalidade, responsabilidade social, criatividade e beleza física que vai terminar com a escolha da representante brasileira no Miss Mundo 2017, que este ano acontecerá na China em novembro, e do Mister Brasil CNB 2017, que no dia 2 de dezembro disputará o Mister Supranational 2017, na Polônia.

De acordo com os organizadores, um dos diferenciais do concurso é que todos os candidatos são engajados em ações sociais pelo país e apresentam os seus projetos para os jurados. Os vencedores serão embaixadores do causa da hanseníase no Brasil.

O Miss Brasil Mundo é o concurso oficial que elege a representante brasileira para o internacional Miss World. O evento foi criado no Reino Unido por Eric Morley em 1951. Desde sua morte em 2000, a esposa de Morley, Julia Morley, preside o concurso.

