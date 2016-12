Paraenses vão às ruas contra a corrupção.

Milhares de pessoas foram às ruas do centro de Belém na manhã de hoje se manifestar contra o que consideram ataques de políticos à realização da operação Lava Jato. Os manifestantes vestidos majoritariamente de com as cores da bandeira brasileira como o verde e o amarelo seguravam diferentes faixas e cartazes contra a corrupção, em apoio ao juiz Sérgio Moro, contra o presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB).

O ato foi bem eclético com vários tipos de faixas e palavras de ordem. Estavam presentes diferentes grupos desde categorias profissionais como auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB) até grupos mais conservadores que defendiam a volta da monarquia no Brasil. A manifestação foi marcada por grupos, que surgiram nas redes sociais a princípio como oposição ao governo da presidente deposta Dilma Roussef.

A Polícia Militar não estimou número de participantes.

Por: Da Redação / Com informações de Vito Gemaque

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...