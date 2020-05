Paraguai já não tem mais paciente com Covid-19 em unidades de terapia intensiva

(Foto:| Fiscalía General de la República del Paraguay) – A notícia que todos têm esperança de ler, o Paraguai já consegue desfrutar. O país já não tem pacientes com a covid-19 em unidades de terapia intensiva, de acordo com o presidente Mario Abdo Benítez. Ele anunciou as boas novas na última quarta-feira (29), em entrevista coletiva.

O líder comentou que o “segredo” da redução dos casos foi uma quarentena obrigatória, onde paralisou todas as atividades não essenciais desde o início do mês de março, onde foi diagnosticado o primeiro caso no país.

O governo que ainda deverá manter o fechamento das fronteiras e implementar o ensino a distância até o final do ano, pretende adotar, com cautela, a “quarentena inteligente”. Onde as pessoas poderão voltar às atividades de trabalho e lazer com medidas básicas de distanciamento e higienização.

No total, o Paraguai tem 239 infectados e 9 mortos pela covid-19.

FonteDOL /sexta-feira, 01/05/2020, 20:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...