Paralisação de funcionários da Infraero atrasa voos no aeroporto de Santarém

Pelo menos 30 funcionários aderiram à paralisação nacional nesta terça-feira (12).

Cerca de 30 funcionários da Infraero paralisaram as atividades no aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta terça-feira (12). O protesto de abrangência nacional, é em defesa da não privatização da empresa responsável pela infraestrutura aeroportuária no Brasil.

Em Santarém, a greve durou cerca de duas horas. Nenhum voo foi cancelado, mas alguns atrasos foram registrados, por conta do efetivo reduzido.

O funcionário da Infraero Edmilson Fontilinelles explicou quais as principais reivindicações. “A manifestação tem como foco reivindicar contra as privatizações que o governo federal tem feito. Foi apresentado um pacote em agosto, onde serão vendidos 14 aeroportos”.

Uma audiência pública está marcada para esta quarta-feira (13), em Brasília, onde alguns ministros discutirão sobre o assunto. No dia 27 de setembro será definido pelos funcionários da Infraero se haverá uma nova manifestação.

